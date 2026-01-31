В Москве арестовали замглавы научно-исследовательского института МЧС России

Замоскворецкий суд Москвы арестовал замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игоря Сосунова. Глава научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий организации Николай Посохов отправлен под домашний арест. Это следует из данных картотеки суда.

Игоря Сосунова и Николая Посохова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Максимальная санкция по ч. 6 ст. 290 УК — 15 лет лишения свободы.

Господин Сосунов — кандидат технических наук. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден медалью «За спасение погибавших», медалью «Суворова», медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, имеет ведомственные награды МЧС России.

Николай Посохов возглавляет отдел ВНИИ ГОЧС, который разработал мобильное бомбоубежище «КУБ-М». Серийное производство началось в ноябре 2024 года в Дзержинске Нижегородской области. Бункер защищает от последствий природных бедствий и техногенных происшествий. Стандартная комплектация включает два модуля: помещение на 54 человека и технический блок.