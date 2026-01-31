Главные новости за 31 января. Ростов-на-Дону и область

В завершающую стадию вошел судебный процесс над экс-председателем Советского райсуда Ростова-на-Дону Еленой Коблевой, которая, по данным следствия, получила взятку в размере 500 тыс. руб. за возврат двух браконьерских лодок и невода. Гособвинитель предложил назначить бывшей судье десять лет лишения свободы.

По итогам 2025 года цены на новые автомобили в Ростове-на-Дону начинаются от 750 тыс. руб. за базовые модели Lada. По данным аналитиков профильных агентств, средняя стоимость отечественных авто в регионе достигла почти 2 млн рублей.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту травмирования жительницы донской столицы в результате падения наледи с крыши. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

В Ростове-на-Дону в сквере им. Фрунзе на пл. Карла Маркса неизвестные незаконно демонтировали детскую игровую площадку и вывезли ее. Площадка была установлена в октябре 2025 года в рамках губернаторского проекта «Территория детства».

С вечера 31 января по 3 февраля в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильное понижение температуры, ветер с порывами до 15 м/с, гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. Она попросила горожан соблюдать правила безопасности и ограничить поездки в этот период.