Обвинение запросило для бывшей ростовской судьи Елены Коблевой 10 лет колонии

В Краснодаре завершается судебный процесс над бывшим председателем Советского райсуда Ростова-на-Дону Еленой Коблевой, которая, по данным следствия. получила взятку в размере 500 тыс. руб. за возврат двух браконьерских лодок и невода. Об этом сообщает “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бывшую судью обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко — в передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), а предпринимателя Николая Студеникина считают посредником (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Как пишет издание, гособвинитель предложил назначить экс-судье десять лет лишения свободы, а двум другим фигурантам дела — девять и семь лет колонии соответственно. Кроме того, каждый из подсудимых, по мнению прокурора, обязан заплатить штраф — 15 млн руб.

В Краснодарском крайсуде в процессе в отношении экс-председателя Советского райсуда Ростова и ее сообщников объявлен перерыв до 9 февраля для постановления приговора.

Одновременно с судебным процессом в Краснодаре в отношении Елены Коблевой расследуется еще одно дело, в котором фигурируют уже девять эпизодов взяток.

Ефим Мартов