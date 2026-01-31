Средняя цена российских авто в Ростовской области достигла почти 2 млн рублей

По итогам 2025 года цены на новые автомобили в Ростове-на-Дону начинаются от 750 тыс. руб. за базовые модели Lada. Об этом «Review. Ъ-Ростов» рассказали аналитики профильных агентств. По их данным, средняя стоимость отечественных авто на Дону достигла почти 2 млн руб. Самые доступные варианты включают Lada Granta, Niva Legend и китайские Baic U5 Plus. В целом же средняя цена нового легкового автомобиля в Ростове в конце 2025 года достигла рекордных 3,43 млн руб.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов рассказал «Review. Ъ-Ростов», что главный тренд прошлого года — смещение от импорта к локализации. По словам эксперта, доля машин российской сборки в прошлом году выросла до 53% и этот процесс будет только ускоряться.

«Сегодня рынок контролируют Lada и китайская тройка — Haval, Chery, Geely. Они выигрывают за счет сочетания приемлемой цены, функциональной комплектации и сборки внутри страны. Российские покупатели голосуют рублем за практичность: растет спрос на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 млн руб. Выбор между новым и подержанным автомобилем сейчас непростой. Качественные б/у модели 2018–2022 годов стали дефицитом и по цене догоняют новые китайские аналоги. При этом новая машина дает гарантию, прозрачную историю и господдержку по кредиту. Если финансы позволяют — лучше новая»,— рассказывает господин Иванов.

По последним данным НБКИ, в октябре 2025-го доля отказов на выдачу автокредитов в Ростовской области составила 83,9%, что 7,5 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. Средний размер автокредита в регионе составил 1,49 млн руб., что на 18,3% выше, чем в декабре 2024-го.

По словам Алексея Иванова, кредит сегодня остается основным способом покупки автомобиля для большинства россиян. «Сроки растут, средний чек тоже, но субсидии производителей и госпрограммы делают новые машины доступнее. Альтернатива — лизинг, который набирает обороты среди физлиц»,— говорит владелец сети дилерских центров.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, приобретение автомобиля в кредит создает есть риск значительной переплаты — при ставке 15–20% и сроке шесть лет она может превысить 50–70% от стоимости автомобиля.

«Да, инфляция обесценивает кредитные платежи, но не компенсирует проценты полностью. Рыночная ситуация также складывается непросто: 60% новых автомобилей продаются в кредит, но спрос падает, цены на новые машины могут расти из-за утильсбора и курса валют, а подержанные дешевеют, в этой ситуации выгоднее копить наличные. В январе 2026 года средние процентные ставки по автокредитам в РФ составляют около 15,6% годовых в целом, с разбросом в зависимости от типа автомобиля, для новых автомобилей это примерно 11–12%, а для подержанных — около 21–23%»,— говорит собеседник «Review. Ъ-Ростов».

Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев, в 2026 году на продажи будут влиять ставки утильсбора, ключевая ставка ЦБ, курсы валют, инфляция и регуляторные меры правительства РФ. «При этом если плановый рост ставок утильсбора с 1 января неминуемо приведет к росту цен на автомобили, то эффект воздействия остальных будет зависеть от их изменения в течение года: в позитивном или негативном направлении»,— комментирует господин Пушкарев.

