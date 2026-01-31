На Дону прокуратура начала проверку по факту падения на ростовчанку глыбы льда

Прокуратура Ростовской области организовала проверка по факту травмирования жительницы донской столицы в результате падения наледи с крыши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Официальный канал прокуратуры Ростовской области

По данным облпрокуратуры, сегодня, 31 января, пожилая ростовчанка пострадала в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома, расположенного на пр. Коммунистическом.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования»,– пояснили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Don Mash писал о том, что несчастный случай произошел в Ростове на пр. Коммунистическом возле дома №4/1. «Прохожие, которые увидели, как глыба льда ударила женщину, вызвали скорую»,– говорилось в сообщении.

Ефим Мартов