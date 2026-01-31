В ростовском сквере незаконно демонтировали детскую площадку

В Ростове-на-Дону в сквере им. Фрунзе на пл. Карла Маркса неизвестные незаконно демонтировали детскую игровую площадку и вывезли ее. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила в своем Telegram-канале. Она уточнила, что площадка была установлена в октябре 2025 года в рамках губернаторского проекта «Территория детства».

«Ситуация взята на особый контроль. По факту демонтажа проводится проверка, будут установлены все обстоятельства и виновные»,– написала глава минЖКХ.

Антонина Пшеничная напомнила, что по этой площадке ранее велась претензионная работа с подрядчиком (ИП Захарова А.А.) из-за нарушений условий контракта. Теперь к этим нарушениям добавился акт вандализма и самоуправства, подчеркнула министр.

«Сейчас для нас главное – восстановить на этом месте современную и безопасную игровую зону для детей, окончательно урегулировать все вопросы с недобросовестным подрядчиком, найти и привлечь к ответственности виновных в демонтаже»,– резюмировала госпожа Пшеничная.

Ефим Мартов