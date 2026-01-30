Главные новости за 30 января. Ростов-на-Дону и область

Следственный отдел по городу Волгодонск СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту прорыва теплосети, оставившего без отопления 80 многоквартирных домов (ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».)

В Азово-Черноморском бассейне ученые фиксируют формирование ледовых явлений с начала активизации в Ростовской области холодных антициклонов. Результатами исследований образований льда поделились в пресс-службе филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

В Ростове-на-Дону стоимость проезда в троллейбусах и трамваях осталась прежней после повышения тарифов на автобусное сообщение. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области (ГУФСИН РО) объявило торги на поставку оборудования подавления сигналов сотовой связи для СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Цена контракта составляет 53,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону временно прекратили подачу тепла в 11 многоквартирных домах из-за ремонта поврежденной теплотрассы в переулке Доломановском. Отключение затронуло переулки Гвардейский и Доломановский, улицы Малюгиной и Лермонтовская.