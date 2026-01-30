Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в Ростове пока не повысится

В Ростове-на-Дону стоимость проезда в троллейбусах и трамваях осталась прежней после повышения тарифов на автобусное сообщение. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

По данным департамента транспорта, для горожан стоимость проезда в электротранспорте остается на прежнем уровне — 34 руб. при оплате наличными, транспортной и банковской картами.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», стоимость проезда в автобусах и электробусах в конце декабря увеличилась до 41 руб. по транспортной карте «Простор», для учащихся и пенсионеров — 20,5 руб., при оплате банковской картой — 44 руб., при наличном расчете — 48 руб.

Как отмечается в сообщении властей, принятие нормативного акта об увеличении тарифов связано с требованиями законодательства для выплаты компенсации части затрат на перевозку пассажиров предприятию.

Константин Соловьев