На Дону ГУФСИН приобретет блокатор сотовой связи для СИЗО-1 за 53,5 млн рублей

На Дону ГУФСИН закупит блокатор сотовой связи для СИЗО-1 за 53,5 млн рублей

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области (ГУФСИН РО) объявило торги на поставку оборудования подавления сигналов сотовой связи для СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Цена контракта составляет 53,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Поставщика определят 9 февраля 2026 года. Выполнить контракт он должен до конца октября 2026 года.

Согласно проекту договора оборудование должно быть исключительно российского производства.

Выполнение контракта осуществляется в рамках государственного оборонного заказа для реализации государственной программы вооружения.

Наталья Белоштейн