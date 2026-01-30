На Дону ГУФСИН приобретет блокатор сотовой связи для СИЗО-1 за 53,5 млн рублей
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Главное управление федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области (ГУФСИН РО) объявило торги на поставку оборудования подавления сигналов сотовой связи для СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Цена контракта составляет 53,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Поставщика определят 9 февраля 2026 года. Выполнить контракт он должен до конца октября 2026 года.
Согласно проекту договора оборудование должно быть исключительно российского производства.
Выполнение контракта осуществляется в рамках государственного оборонного заказа для реализации государственной программы вооружения.