В центре Ростова-на-Дону отключили отопление из-за аварии на теплотрассе

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону временно прекратили подачу тепла в 11 многоквартирных домах из-за ремонта поврежденной теплотрассы в переулке Доломановском. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отключение затронуло переулки Гвардейский и Доломановский, улицы Малюгиной и Лермонтовская. В переулке Гвардейском без отопления остались дома под номерами 5, 11 и 13. В переулке Доломановском отключили теплоснабжение в домах 70, 701, 702, 802 и 82. На улице Малюгиной прекратили подачу тепла в здания 105 и 107, а на Лермонтовской — в доме 11.

Коммунальные службы планируют завершить работы сегодня, 30 января, к 20:00.

Константин Соловьев