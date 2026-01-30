В Волгодонске возбуждено уголовное дело по факту прорыва теплосети

Следственный отдел по городу Волгодонск СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту прорыва теплосети, оставившего без отопления 80 многоквартирных домов (ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».) Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, авария на теплотрассе на пересечении пр-та Мира и ул. Маршала Кошевого в Волгодонске произошла 28 января 2026 года из-за ненадлежащего содержания подающего участка тепловой сети внутриквартального трубопровода. Это привело к отключению циркуляции горячего водоснабжения и отопления многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

Ликвидировать повреждение тепловой магистрали удалось утром 30 января.

«В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. В рамках расследования изымается интересующая следствие документация в администрации города и в ресурсоснабжающей организации»,— отметили в СКР.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в следственном управлении.

Наталья Белоштейн