Ледостав в Таганрогском заливе Азовского моря достиг толщины в 20 см

В Азово-Черноморском бассейне ученые фиксируют формирование ледовых явлений с начала активизации в Ростовской области холодных антициклонов. Результатами исследований образований льда поделились в пресс-службе филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

В начале января 2026 года ледовые образования, такие как сало и шуга, появились на реках, озерах и водохранилищах бассейна Дона в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Волгоградской областях, а 19 января Дон замерз в районе Ростова-на-Дону.

Во второй половине января ледяные покровы сформировались в Азовском море. По данным исследователей, в Таганрогском заливе у побережья образовался припай толщиной 12-17 см, местами до 20 см. Ученые отмечают, что для морских обитателей наиболее опасен полный ледостав, когда под льдом снижается освещенность и фотосинтез. Эксперты предупреждают, что возможны зимние заморы из-за нехватки кислорода при разложении органических веществ. Однако гидробионты адаптировались к зимним условиям — многие виды рыб (килька, судак, окуневые) в зимние месяцы уходят на глубины с более высокой температурой воды.

«На ближайшее время прогнозируется потепление. Черное море, конечно же, очистится ото льда, а ледовые условия Азовского моря будут зависеть от сроков, степени изменения синоптических ситуаций и снижения термических показателей моря в феврале и марте», — говорится в сообщении научного института.

Константин Соловьев