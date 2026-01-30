Главные новости за 30 января. Сочи

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в доход государства имущества, принадлежащего Вигену Саркисяну и аффилированным с ним физическим и юридическим лицам. Иск был подан в рамках исполнения ранее вынесенного судебного решения о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации и муниципальному образованию город-курорт Сочи.

Следственные органы предъявили обвинение бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России Ахмеду Билалову в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных Сбербанком на подготовку Олимпийских игр в Сочи. Фигурантам вменяется причинение банку ущерба в размере 200 млн долларов.

У берегов Сочи ожидается ухудшение морской обстановки. По данным синоптиков, утром и днем 30 января на территории курорта и федеральной территории «Сириус» прогнозируется усиление волнения моря до трех баллов. Высота волн может достигать 0,8–1,2 м.

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в отношении несовершеннолетнего. Поводом для разбирательства стала ситуация, связанная с покупкой электронных устройств, запрещенных для продажи подросткам.

В Сочи приняли решение о возобновлении практики скрытого патрулирования общественного транспорта для контроля соблюдения расписания и качества перевозок. Перевозчикам поручено усилить инструктажи водителей и до 1 марта подготовить планы ремонта техники к началу летнего курортного сезона.