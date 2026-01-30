Сочинца подозревают в шантаже подростка при покупке вейпа и энергетика

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в отношении несовершеннолетнего. Поводом для разбирательства стала ситуация, связанная с покупкой электронных устройств, запрещенных для продажи подросткам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, 15-летний школьник обратился к старшему знакомому с просьбой помочь в приобретении электронной сигареты и энергетического напитка. Молодой человек согласился, однако впоследствии начал оказывать на подростка давление, угрожая сообщить о случившемся родителям и в полицию. Опасаясь последствий, несовершеннолетний передал злоумышленнику первую сумму денег.

В дальнейшем требования продолжились. В течение месяца подросток частями передал более 240 тыс. руб. личных средств, а также осуществил несколько переводов с банковской карты своей матери на общую сумму около 100 тыс. руб. Общий ущерб превысил 350 тыс. руб.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, полученные средства подозреваемый использовал для личных нужд, включая поездки на горнолыжные курорты Красной Поляны и аренду жилья. Преступная схема была выявлена после того, как мать подростка обнаружила списание средств со счета и обратилась в банк, где операции были оперативно заблокированы.

Сотрудники полиции Центрального района Сочи задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Мария Удовик