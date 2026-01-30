Экс-вице-президента ОКР заочно арестовали по делу о хищении 200 млн долларов

Следственные органы предъявили обвинение бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России Ахмеду Билалову в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных Сбербанком на подготовку Олимпийских игр в Сочи. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомились федеральные информагентства, фигурантам вменяется причинение банку ущерба в размере 200 млн долларов, пишет ТАСС.

По версии следствия, строительство олимпийских объектов осуществляло ОАО «Красная Поляна», находившееся под контролем Ахмеда и Магомеда Билаловых. В числе реализуемых проектов был гостиничный комплекс «Горки Город» в Красной Поляне. В 2009 году компания заключила ряд соглашений с госкорпорацией «Олимпстрой», связанных с финансированием строительства курорта «Горная карусель». Впоследствии более 1 млрд руб. кредитных средств Сбербанка были размещены в банке, связанном с Магомедом Билаловым.

Следствие полагает, что в 2013 году было оформлено фиктивное соглашение, на основании которого 27,3% акций ОАО «Красная Поляна» якобы были проданы за 200 млн долларов. В дальнейшем фигуранты добились судебного решения о взыскании этой суммы со Сбербанка, после чего предприняли попытку признания решения в судах США. Эти действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Тверской суд Москвы заочно избрал Ахмеду Билалову меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента задержания или экстрадиции. По данным следствия, обвиняемый проживает в США и объявлен в международный розыск.

Мария Удовик