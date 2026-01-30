Власти Сочи возобновляют скрытые проверки работы общественного транспорта

В Сочи приняли решение о возобновлении практики скрытого патрулирования общественного транспорта для контроля соблюдения расписания и качества перевозок. Соответствующие меры обсуждались на совещании под председательством заместителя главы города Вячеслава Бауэра, где также были подведены итоги работы отрасли за 2025 год и рассмотрены планы по дальнейшему обновлению подвижного состава, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным администрации, в минувшем году общественным транспортом курорта было перевезено порядка 82 млн пассажиров, что соответствует уровню предыдущего года. За отчетный период выполнено более 2,8 млн рейсов. В мэрии отмечают, что стабильная и предсказуемая работа транспорта остается одним из ключевых факторов, влияющих на качество городской среды, поэтому выполнение рейсов в полном объеме находится на особом контроле.

В рамках усиления надзора скрытое патрулирование будет использоваться для проверки соблюдения графиков движения, санитарного состояния автобусов и внешнего вида водителей. Перевозчикам также поручено уделить особое внимание выполнению рейсов в вечерние часы и соблюдению стандартов обслуживания пассажиров.

Параллельно город продолжает обновление автобусного парка. В 2025 году автотранспортные предприятия Сочи приобрели 75 автобусов среднего и малого класса, оснащенных современными системами безопасности, видеонаблюдением, кондиционированием и средствами доступной среды. Доля транспорта с нормативным сроком эксплуатации в городе в настоящее время составляет около 56%.

Кроме того, перевозчикам поручено усилить инструктажи водителей и до 1 марта подготовить планы ремонта техники к началу летнего курортного сезона.

Мария Удовик