Суд обратил в доход государства гостиницу Crowne Plaza и санатории

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в доход государства имущества, принадлежащего Вигену Саркисяну и аффилированным с ним физическим и юридическим лицам. Иск был подан в рамках исполнения ранее вынесенного судебного решения о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации и муниципальному образованию город-курорт Сочи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, прокуратура настаивала на обращении имущества в собственность государства в счет исполнения обязательств, установленных решением Горячеключевского городского суда. Общий размер взысканий составил более 4,2 млрд руб. в пользу Российской Федерации, а также почти 2 млрд руб. компенсации экологического вреда в пользу муниципалитета Сочи.

Рассмотрев представленные доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и полностью их удовлетворил. В доход Российской Федерации обращены объекты, входящие в имущественный комплекс гостиницы Crowne Plaza в Краснодаре, а также акции санаториев «Горячий Ключ» и «Предгорье Кавказа». Кроме того, решением суда взысканы 13 объектов недвижимости, расположенные на территории Республики Адыгея, Москвы и Краснодарского края.

Суд постановил обратить решение к немедленному исполнению. Это означает, что передача имущества в доход государства подлежит реализации без ожидания вступления судебного акта в законную силу. Решение принято в рамках мер по возмещению ущерба, установленного вступившими в силу судебными актами.

Мария Удовик