У берегов Сочи ожидается трехбалльный шторм с волнами до 1,2 метра

У берегов Сочи ожидается ухудшение морской обстановки. По данным синоптиков, утром и днем 30 января на территории курорта и федеральной территории «Сириус» прогнозируется усиление волнения моря до трех баллов. Высота волн может достигать 0,8–1,2 м. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи со ссылкой на метеорологические службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Власти города отмечают, что ситуация находится под контролем городского оперативного штаба, который в круглосуточном режиме отслеживает изменения погодных условий и готов при необходимости оперативно реагировать на возможные риски. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, соблюдать меры личной безопасности и учитывать неблагоприятный прогноз при планировании досуга.

В экстренных ситуациях гражданам советуют незамедлительно обращаться по номеру 112. Муниципальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее синоптики предупреждали о приближении к региону фронтального раздела. По прогнозам, с 31 января по 4 февраля через территорию Краснодарского края пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ожидается вероятность налипания мокрого снега на линии электропередачи и деревья, а также образования гололеда и изморозевых отложений.

С 1 февраля в регион начнет поступать холодный воздух, что приведет к понижению температуры на 10–12 градусов. На реках юго-западной части края и черноморского побережья возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

Мария Удовик