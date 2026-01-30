Более 6 млн жителей Ставрополья воспользовались электричками в 2025 году.

В январе-декабре 2025 года на пригородных направлениях в границах Северо-Кавказской железной дороги перевезено порядка 41 млн пассажиров. Из них электричками воспользовались 6,5 млн жителей Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Больше половины пассажиров — 54% от общего числа, было отправлено в границах Краснодарского края.

На втором месте по этому показателю оказалась Ростовская область, с ее территории на пригородных поездах было отправлено 9,7 млн человек.

За это же время электрички для передвижения выбрали 2,4 млн человек в Дагестане, 121 тыс. человек в Северной Осетии – Алании, 43 тыс. человек в Карачаево-Черкесии и 25 тыс. человек в Кабардино-Балкарии.

Наталья Белоштейн