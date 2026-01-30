В дом «Актера» пришел надзор

Прокуратура Крыма подала полсотни исков о признании недействительными договоров подряда между АО «Дом творчества "Актер"» и ООО «СК Вертикаль» на ремонт парк-отеля в Ялте. Акционерное общество принадлежит Союзу театральных деятелей, возглавляемому народным артистом Владимиром Машковым. Часть исков уже удовлетворена, рассмотрение остальных отложено. Надзорный орган установил, что десять лет назад между ответчиками были заключены фиктивные сделки: работы по контрактам не выполнялись. При этом СК «Вертикаль» требовала взыскать с АО «Дом творчества "Актер"» 82 млн руб. якобы задолженности. По оценке юриста, все иски с большой долей вероятности будут удовлетворены.

Арбитражный суд Республики Крым рассматривает серию исков региональной прокуратуры к АО «Дом творчества "Актер"» и банкротящемуся ООО «СК Вертикаль», следует из картотеки арбитражных дел. Истец требует признать недействительными договоры подряда на ремонт курортного комплекса «Парк-отель "Актер"» в центре Ялты (находится на балансе АО «Дом творчества "Актер"»). Контракты были заключены в 2015 году.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Дом творчества "Актер"» зарегистрировано в 2004 году в Ялте. Общество принадлежит Союзу театральных деятелей, ранее в числе акционеров также было указано ООО «Еленев хаус». С ноября 2014 года по октябрь 2024 года генеральным директором АО являлся бывший собственник «Еленев хаус» Владимир Емельянов, в настоящий момент — Александр Новокшонов. Выручка компании по итогам 2024 года составила 24 млн руб., чистая прибыль — 10 млн руб.

Союз театральных деятелей объединяет представителей театральных профессий по всей России. В декабре 2023 года новым председателем союза был избран народный артист России Владимир Машков.

Осенью 2024 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск Союза театральных деятелей об исключении из состава акционеров АО «Дом творчества "Актер"» компании «Еленев Хаус». Суд установил, что бывший директор фирмы Владимир Емельянов через принадлежащую ему компанию незаконно завладел ценными бумагами АО «Дом творчества "Актер"» и «исключил социально значимые цели его деятельности в интересах актерского сообщества России, ради которых оно создавалось». По данным суда, бенефициар получал неосновательное обогащение за счет имущества и ресурсов санаторно-курортного комплекса.

Как рассказал «Ъ-Кубань» Александр Новокшонов, в октябре-декабре 2024 года в связи со сменой руководства в АО «Дом творчества "Актер"» были проведены проверки финансовой и хозяйственной деятельности предприятия и деятельности должностных лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, и выявлены факты злоупотребления.

17 января 2025 года по заявлению директора АО «Дом творчества"Актер"» возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Следствие установило, что с 2020 года по сентябрь 2024-го неустановленное лицо из руководства компании совместно с ООО «СК Вертикаль» инициировало подачу искового заявления о взыскании с АО «Дом творчества Актер» 82 млн руб. по обязательствам якобы 2015-2016 годов. ФНС России выявила аффилированные связи ООО «СК Вертикаль» с господином Емельяновым. Далее СК «Вертикаль» в рамках арбитражного процесса заключала мировые соглашения, легализовав таким образом искусственно созданную задолженность АО «Дом творчества "Актер"», говорится в материалах дела.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что работы по договорам подряда, заключенным между ответчиками, не проводились, что, по мнению прокуратуры, свидетельствует о мнимости сделок.

Ранее в отношении Владимира Емельянова также было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата» (все уголовные дела объединены в одно производство). 21 ноября 2025 года он объявлен в розыск.

«В Арбитражном суде Республики Крым рассматривалось 51 исковое заявление первого заместителя прокурора Республики Крым о признании недействительными договоров строительного подряда заключенных между АО «Дом творчества "Актер"» с ООО «СК Вертикаль». Из них, положительно в пользу прокуратуры рассмотрены в суде перовой инстанции 29 судебных дел, не вступивших пока в законную силу. Остальные 22 судебных дела в настоящее время продолжают рассматриваться»,— отметил Александр Новокшонов.

Управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков считает, что перспективы всех упомянутых исков быть удовлетворенными весьма высоки. «Перед нами классический пример борьбы с мнимыми сделками в строительной сфере — это, собственно, и является первостепенной причиной, по которой прокуратура инициировала разбирательство. Так, судом в решении из картотеки, был установлен целый комплекс признаков фиктивности договорных отношений.

Наиболее показательно было для суда то, что СК “Вертикаль” не смогло представить объективных доказательств исполнения работ.

Также на фиктивность намерений указывал и временной разрыв в пять лет между исполнением договоров в 2015 году, и обращением подрядчика в суд с требованием о взыскании задолженности. Это нетипичное поведение, указывающее на то, что такие договора лишь прикрытие схем по выводу средств, на что собственно прокуратура и обратила внимание»,— комментирует эксперт.

По его словам, отягчающим обстоятельством в деле стали данные из Росфинмониторинга, который указал на то, что денежные операции между Домом творчества «Актер» и СК «Вертикаль» имели признаки схемы обналичивания средств, так как суммы за исполнение услуг по договорам подряда шли не на исполнение условий (закупку стройматериалов и оплату услуг техники), а переводились на третьи лица и фирмы.

«В этой связи, при наличии совокупности доказательств мнимости сделок, включая отсутствие реальных признаков исполнения, суды, скорее всего, будут последовательно признавать и дальше такие договоры ничтожными. Показательно, что сам Дом творчества "Актер", после смены руководства, признает исковые требования прокуратуры, что будет значительно упрощать процесс доказывания. Важным последствием удовлетворения исков прокуратуры станет аннулирование искусственно созданной задолженности и восстановление имущественных прав Дом творчества "Актер", которые образовались в результате деятельности прежнего руководства. Это позволит продолжить нормальную хоздеятельность, направленную на выполнение своих уставных задач по обеспечению отдыха для театрального сообщества», — резюмирует Андрей Крючков.

Кроме того, по словам юриста, признание договоров недействительными создаст правовые основания для возможного возврата ранее перечисленных денежных средств, хотя практическая реализация этой возможности будет зависеть от финансового состояния СК «Вертикаль» и наличия у него имущества.

