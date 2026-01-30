Перекрытие улицы Максимова в Ярославле продлили до лета

В Ярославле перекрытие улицы Максимова продлили до 1 июня. Соответствующий приказ подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Схема перекрытия остается прежней: от улицы Трефолева до улицы Андропова. Движение на улице перекрыли в сентябре 2025 года в связи со стартом работ по созданию пешеходного центра. Затем был перекрыт участок улицы Депутатской на отрезке от улицы Первомайской до Депутатского переулка по этой же причине.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчиком выступает АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Стоимость контракта на создание пешеходного центра составляет 1,4 млрд руб. В контракт входят строительно-монтажные работы на улице Кирова и Депутатском переулке, улицах Депутатской, Максимова, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского. Выполняются они поэтапно. Все работы подрядчик должен закончить к 1 октября 2026 года.

Алла Чижова