В больницах Крыма остаются двое пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

В медицинских учреждениях Крыма продолжают лечение двое раненных при атаке ВСУ на село Хорлы в Херсонской области — ребенок и взрослый. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Количество госпитализированных постепенно сокращается. На 26 января в больницах находились три человека, включая двоих детей. К 21 января в стационарах лечились четверо раненых, а 15 января — в медучреждениях оставались шестеро. Изначально медпомощь в крымских клиниках получали восемь человек.

В новогоднюю ночь дроны украинских вооруженных сил атаковали кафе и гостиницу на черноморском побережье в Хорлах. По словам главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, погибли 24 человека, включая ребенка, свыше 50 получили ранения. В зданиях вспыхнул сильный пожар, многие жертвы погибли в огне.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (о террористическом акте). Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и назвал произошедшее «чудовищным преступлением против мирных жителей».

Никита Бесстужев