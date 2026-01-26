Трое пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы продолжают лечение в больницах Крыма
В медицинских учреждениях Крыма продолжают лечение трое пострадавших при ударе ВСУ по селу Хорлы в Херсонской области, включая двоих детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным на 21 января, в больницах региона находились четверо раненых. К 26 января их число сократилось до трех человек.
В ночь на 1 января украинские силы нанесли удар дронами по кафе и гостинице на черноморском побережье в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа, где местные жители встречали Новый год. В результате инцидента погибли 29 человек, в том числе двое детей. Пострадали не менее 60 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.