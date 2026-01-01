В клиниках Херсонщины и Крыма находятся 13 жертв удара ВСУ по гостинице и кафе
В медицинских учреждениях Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших после атаки на гостиницу и кафе в селе Хорлы, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар беспилотниками по месту празднования Нового года. Три БПЛА атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным сведениям, погибли 24 человека, включая ребенка, пострадали свыше 50. Многие из жертв сгорели заживо.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую помощь.