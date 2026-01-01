Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В клиниках Херсонщины и Крыма находятся 13 жертв удара ВСУ по гостинице и кафе

В медицинских учреждениях Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших после атаки на гостиницу и кафе в селе Хорлы, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар беспилотниками по месту празднования Нового года. Три БПЛА атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным сведениям, погибли 24 человека, включая ребенка, пострадали свыше 50. Многие из жертв сгорели заживо.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова оказать Херсонской области всю необходимую помощь.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все