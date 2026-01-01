Глава Кубани назвал «чудовищным преступлением» атаку ВСУ в Херсонской области

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших при атаке ВСУ в Херсонской области и назвал случившееся «чудовищным преступлением против мирных жителей».

«Страшная трагедия в Херсонской области. В новогоднюю ночь киевский режим целенаправленно нанес удар беспилотниками по месту, где мирные жители отдыхали и встречали Новый год. Погибли люди, очень много пострадавших, среди которых и дети. Наш край скорбит вместе с Херсонской областью. Это чудовищное преступление против мирных жителей. Мои самые искренние соболезнования семьям погибших, всем пострадавшим скорейшего выздоровления»,— написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Ранее глава Крыма назвал удар дронами по гостинице и кафе, где люди праздновали Новый год, «кровавым преступлением».

По официальным данным, три дрона ВСУ нанесли удары по кафе и гостинице на черноморском побережье в Хорлах, что находится в Херсонской области. Согласно предварительным данным, погибли 24 человека, среди которых был ребенок, а более 50 человек получили ранения. Многие из жертв погибли в огне, так как в результате атаки в зданиях начался сильный пожар.

Следственный комитет РФ начал расследование по статье о террористическом акте. В медицинских учреждениях Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших после атаки на гостиницу и кафе в селе Хорлы, среди которых двое детей.

Наталья Решетняк