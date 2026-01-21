В Крыму продолжают лечение четверо пострадавших от удара ВСУ по Хорлам

В медицинских учреждениях Крыма продолжается лечение четверых пострадавших, включая двух детей, от атаки ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По состоянию на 21.01.2026 в медицинских организациях Крыма продолжают лечение четверо пострадавших, в том числе двое детей, в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

По данным на 15 января в больницах Крыма находилось шестеро пострадавших. Как уточнили в пресс-службе, среди выписанных был один ребенок. Изначально в крымских больницах лечились восемь человек.

По словам главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, в ночь на 1 января дроны ВСУ нанесли удары по кафе и гостинице на черноморском побережье в Хорлах. Согласно предварительной информации, погибли 24 человека, среди которых был ребенок, а более 50 человек получили ранения. Многие из жертв погибли в огне — в результате атаки в зданиях начался сильный пожар.

Следственный комитет РФ начал расследование по ст. 205 УК РФ (о террористическом акте). Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и назвал случившееся «чудовищным преступлением против мирных жителей».

Никита Бесстужев