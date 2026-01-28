Главные новости за 28 января. Ростов-на-Дону и область

По решению суда сотрудники ГУ ФССП России по Ростовской области совместно с полицией и Росгвардией приостановили деятельность рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» по улицах Лелюшенко, 19/5 и Миронова, 12/5. в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

В Ростовской области доля контрафактных табачных изделий за пять лет сократилась более чем вдвое — с 30% до 16,2%, сообщил председатель комитета Законодательного собрания региона по экономической политике Игорь Бураков.

СУ СК России по Ростовской области возбудило два уголовных дела по факту длительного отсутствия воды в регионе по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» и ч. 1 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Таганроге «Водоканал» завершил основные технические работы на двух участках канализационного коллектора. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

В Ростовской области прием документов от собственников поврежденных во время атак БПЛА автомобилей для дальнейшего рассмотрения на областных комиссиях начнется с марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.