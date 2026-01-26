В России траты на АЗС и СТО выросли на 46% за год

Расходы на топливо, автомойки и станции технического обслуживания выросли в среднем на 46%, а количество транзакций увеличилось на 41% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек на услуги в этих категориях достиг 1,3 тыс. руб., что на 4% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Наибольшие расходы традиционно приходятся на АЗС. В 2025 году россияне израсходовали на заправках 226 млрд руб., что на 45% превышает траты 2024 года. Количество транзакций увеличилось на треть, достигнув 158 млн покупок, тогда как средний чек вырос лишь на 7%, до 1,4 тыс. руб.

В 2025 году жители России потратили в автосервисах 19 млрд руб., что на 55% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество транзакций увеличилось до 3 млн операций. Рост — 43%. Средний чек на одну оплату — 5,8 тыс. руб.

В это же время выросли расходы и на автомойках: за год жители страны потратили 7,2 млрд руб., что на 70% выше показателя 2024 года, а количество оплат увеличилось на 79% – до 30 млн руб