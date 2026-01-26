Рынок сбережений в России вырос на 16% в 2025 году

По результатам 2025 года, рынок сбережений в России превысил 66,5 трлн руб., что на 16% (+9 трлн руб.) больше, чем в 2024 году. Общий объем пассивов в рублях увеличился на 18% (+9,5 трлн руб.), до 63 трлн руб. При этом портфель сбережений в иностранной валюте в 2025 году сократился на 12%. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Значительный рост рынок рублевых сбережений показал в декабре 2025 года, чему способствовали высокие ставки по депозитам. За этот период объем сбережений увеличился на 7% и достиг 4,3 трлн руб.

«Уверенный рост рублевых сбережений в декабре прошлого года на фоне высоких ставок стал закономерным финалом года, который стал "временем вкладчика". Накопление стало осознанным процессом и фундаментом на будущее для многих россиян, которые в том числе отложили крупные покупки»,— отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Аналитики отмечают, что российский рынок окончательно переориентировался с валютных активов на рублевые инструменты. По прогнозам, рост рынка сбережений продолжится и в 2026 году.