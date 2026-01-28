Нелегальный табачный рынок Дона сократился более чем наполовину

В Ростовской области доля контрафактных табачных изделий за пять лет сократилась более чем вдвое — с 30% до 16,2%, сообщил председатель комитета Законодательного собрания региона по экономической политике Игорь Бураков.

По данным эксперта, пять лет назад на нелегальную продукцию приходилось около 30% областного табачного рынка, а в Ростове этот показатель достигал 45-50%.

«Мы уже не гремим на всю Россию первенством в нелегальном обороте табака. Сегодня в лидерах Калужская область с долей нелегального оборота табака в 31,3%. У Ростовской области 16,2%, но и это большая цифра»,— отметил господин Бураков.

Снижение показателей стало результатом совместной работы законодательной, исполнительной власти, правоохранителей и общественников. Сейчас парламентарии готовят новые инициативы по противодействию незаконному табачному рынку.

Основную часть контрафакта составляют сигареты, незаконно ввезенные из стран ЕАЭС, где акцизы ниже российских. Ежегодный ущерб федеральному бюджету от неуплаты акцизов и НДС на табачные изделия превышает 100 млрд руб.

Донской парламент продвигает инициативы о синхронизации акцизов в ЕАЭС и выступает за возврат регионам части поступлений от табачных акцизов.

«На протяжении последних лет мы видим положительную тенденцию по уменьшению употребления табака и в России в целом, и в Ростовской области в частности. Нелегальный рынок табака должен радикально сократиться»,— подчеркнул Бураков, добавив, что любые шаги должны быть взвешенными, поскольку запреты иногда стимулируют теневой оборот.

