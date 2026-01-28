В Таганроге завершили ремонт двух участков канализационного коллектора

В Таганроге «Водоканал» завершил основные технические работы на двух участках канализационного коллектора. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Ремонт проводится между улицей Мало-Почтовой и улицей 2-я Котельная, а также по улице Мало-Почтовой между домами №46 и №32. По данным властей, подрядчик должен продолжить работы по восстановлению территории — засыпка песком и щебнем мест разрытий. Их выполнение ожидает благоприятных погодных условий.

Кроме того, предприятие приступило к переподключению абонентов к новому трубопроводу. Планируется завершить работу до 2 февраля. После переподключения последует мониторинг состояния системы, по результатам которого временный наземный трубопровод будет демонтирован.

В работе остается третий участок коллектора от улицы Железнодорожная до улицы Мало-Почтовой протяженностью более 1,1 тыс. м и диаметром 1 тыс. мм. Завершение ремонта запланировано на конец марта 2026 года.

Константин Соловьев