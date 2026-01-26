Самые частые траты студентов приходятся на супермаркеты и рестораны

Исследования транзакционной активности показало, что самыми популярными категориями покупок у молодежи в России в преддверии Дня российского студенчества стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



В числе популярных категорий товаров отмечены также товары для дома, транспортные услуги, одежда и обувь, электроника, аптеки, такси и автозаправочные станции. Средний чек в этих категориях достигает 1,7 тыс. руб. Самые крупные траты связаны с приобретением электроники (в среднем 5,8 тыс. руб.), на маркетплейсах (2,7 тыс. руб.), а также в магазинах одежды и обуви (2,6 тыс. руб.).

Самые высокие средние чеки на моложеные товары отмечены в Дагестане, Ненецком автономном округе, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области.

Отмечается, что студенты для оплаты развлечений пользуются Пушкинской картой. Картой молодежь оплачивает билеты в кино, театр, музей или на концерт. Годовой лимит карты составляет 5 тыс. руб., 2 тыс. из которых можно потратить на кинотеатры.