СКР возбудил два дела по факту длительного отсутствия воды в Ростовской области

СУ СК России по Ростовской области возбудило два уголовных дела по факту длительного отсутствия воды в регионе по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» и ч. 1 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за порыва водовода 16 января 2026 года без водоснабжения остались более 70 тыс. граждан и 74 социальных объекта в городах Гуково и Зверево, а также в населенных пунктах Красносулинского и Каменского районов.

«Несмотря на то, что об аварийном состоянии водовода было известно, должных мер к своевременному ремонту принято не было. Кроме того, после возникновения аварийной ситуации подвоз воды населению был организован с существенными нарушениями»,— уточнили в ведомстве.

В рамках расследования уголовных дел проведены обыски, выемки технической документации, назначена строительно-техническая экспертиза, выполняются иные необходимые следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к совершению преступлений.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн