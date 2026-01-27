Краснодарский край вновь занял третье место в Национальном туристическом рейтинге

Краснодарский край сохранил третье место в XI Национальном туристическом рейтинге по итогам 2025 года, набрав 123,1 балла, следует из исследования журнала «Отдых в России» и центра информационных коммуникаций «Рейтинг». В 2024 году регион замыкал тройку лидеров с 120,4 балла.

Рейтинг формировался по 12 критериям, включая развитие туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность туризма и гостеприимства, популярность региона среди российских и иностранных туристов, расходы на проживание, общий турпоток, туристскую уникальность и привлекательность, уровень преступности, интерес к региону в интернете, продвижение туристического потенциала и вклад отрасли в бюджет. Оценка проводилась на основе открытых источников и ведомственной статистики за 2024–2025 годы: первое место приносило 8,5 балла, каждое последующее снижало результат на 0,1 балла.

По данным рейтинга, Кубань сохраняет лидерство по количеству номеров, доходам средств размещения и объему платных услуг санаторно-курортных организаций, хотя число размещенных в отелях туристов за 11 месяцев 2025 года заметно снизилось по сравнению с прошлым годом.

Авторы рейтинга отметили, что группа из 30 лидеров сохраняет состав предыдущего года, несмотря на перестановки в позициях. В нее входят регионы с развитой туристической инфраструктурой, новыми точками притяжения, активным продвижением территорий и привлекательными предложениями для отдыха.

Первое место в рейтинге заняла Москва, опередившая все регионы по числу принятых российских и иностранных гостей, ночевок, объему туруслуг, количеству турфирм и налоговым поступлениям от туризма. Второе место заняла Московская область, лидирующая по числу туристских поездок.

Вячеслав Рыжков