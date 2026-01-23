Главные новости за 23 января. Ростов-на-Дону и область

Дорожные службы Ростовской области перешли в режим повышенной готовности. К расчистке трасс готовы 517 спецмашин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр транспорта региона Алена Беликова.

Прокуратура Ростовской области потребовала пересчитать плату за водоснабжение жителям Гуково, Зверево, Каменского и Красносулинского районов, которые неделю остаются без воды из-за аварийных работ. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Экспорт зерна из Ростовской области в декабре 2025 года упал на 15,3% до 1,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В январе 2026 года услугами самозанятых граждан воспользовался 21% компаний Ростова-на-Дону. При этом малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой.

По решению Арбитражного суда Ростовской области ФК «Ростов» выплатит региональному министерству по физической культуре и спорту 168,4 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке суда.

В 2025 году количество преступлений в Ростовской области уменьшилось на 14,9% и составило 44,2 тыс., а в 2024 году показатель составлял 51,9 тыс. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.