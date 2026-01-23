К расчистке снега на дорогах Ростовской области готовы 517 спецмашин

Дорожные службы Ростовской области перешли в режим повышенной готовности. К расчистке трасс готовы 517 спецмашин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр транспорта региона Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

К обработке дорог подготовлено 170 тыс. т противогололедных материалов.

«В условиях сильного снегопада и гололеда старайтесь не парковаться на обочинах и мостах. Если вы оказались в сложной ситуации на дороге, постарайтесь обеспечить безопасность себе и окружающим, включив аварийную сигнализацию»,— отметила министр.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донской столице к непогоде готовы 122 единицы спецтехники и 450 дворников. Кроме коммунальных служб, к уборке снега должны подключиться и управляющие компании, и товарищества собственников жилья.