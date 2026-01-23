В 2025 году число преступлений в Ростовской области снизилось на 14,9%

В 2025 году количество преступлений в Ростовской области уменьшилось на 14,9% и составило 44,2 тыс., а в 2024 году показатель составлял 51,9 тыс. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 34,7% меньше стали фиксироваться изнасилования. На 28,7% снизилось число автоугонов, на 26,3% — квартирных краж. На 25,9% меньше стали регистрировать хищений мобильных средств связи, на 20,1% — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Убийств и поджогов в прошлом году зафиксировали на 17,8% и 17,2% соответственно.

Раскрываемость убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью превысила 97,0%, изнасилований – 100%, разбойных нападений – 93,4%.

Мария Хоперская