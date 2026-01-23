На Дону прокуратура проверит коммунальщиков из-за аварии в Гуково и Зверево

Прокуратура Ростовской области потребовала пересчитать плату за водоснабжение жителям Гуково, Зверево, Каменского и Красносулинского районов, которые неделю остаются без воды из-за аварийных работ. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

16 января в указанных населенных пунктах полностью прекратили подачу воды для проведения аварийных работ. 21 января президент России Владимир Путин обратил внимание министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина на ситуацию в регионе, где люди остались без воды и тепла. 22 января подачу воды восстановили только в Зверево.

«В связи с аварией на водоводе, в результате которой без водоснабжения длительное время остаются жители региона, прокуратурой области принят комплекс мер реагирования. Руководителю филиала ГУП РО УРСВ внесено представление, в том числе с требованием произвести перерасчет платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества»,— говорится в сообщении.

Надзорное ведомство инициировало вопрос о привлечении руководителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Главе Гуково также внесли представление из-за плохой организации подвоза воды жителям города.

Материалы проверки прокуратура направила следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Валентина Любашенко