Более 20% компаний Ростова пользуются услугами самозанятых

В январе 2026 года услугами самозанятых граждан воспользовался 21% компаний Ростова-на-Дону. При этом малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

По данным аналитиков, в компаниях Ростова самозанятые обычно занимаются специализированными, проектными или вспомогательными работами, которые не предполагают постоянной занятости: строительство и проектирование. На втором месте по популярности — логистика и грузоперевозки. В тройку лидеров также входит сфера информационных технологий.

Компании города также заинтересованы в услугах самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

