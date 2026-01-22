Главные новости за 22 января: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Особая экономическая зона «Центр» под Воронежем наращивает присутствие инвесторов: по итогам года число ее резидентов достигло 17, а общий объем заявленных инвестиций — 68 млрд руб. В минэкономразвития региона также сообщили, что в индустриальных парках области работают уже 242 компании, вложившие более 60 млрд руб. и создавшие почти 7 тыс. рабочих мест. ОЭЗ «Центр» была одобрена к расширению почти до 420 га, на инфраструктуру планируется привлечь 1,5 млрд руб. федеральных кредитов.

Руководитель секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков назначен и. о. вице-губернатора области. Как сообщил собеседник «Ъ-Черноземье» в региональной власти, окончательное назначение состоится после рассмотрения вопроса в облдуме. «Прежние функции сохранятся у Игоря Анатольевича, но добавятся и новые. Никого вместо него искать не планируется»,— отметил источник.

Свыше 1,7 тыс. жителей были отселены в Белгороде после обнаружения неразорвавшегося боеприпаса на улице Губкина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что 50 человек размещены в пункте временного размещения. На месте происшествия работают специалисты МЧС и военные взрывотехники, а движение общественного транспорта на участке переведено на временные маршруты. К вечеру четверга стало известно, что «боеприпас» обезвредили, а эвакуированные жители могут возвращаться в дома.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП, его автомобиль занесло на скользкой дороге. Сначала он сообщил, что находится в больнице, но других пострадавших нет. Позже выяснилось, что ситуация оказалась серьезнее: губернатору диагностировали перелом бедренной кости и провели операцию. «Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов... Но, конечно, я так не могу, да и не хочу»,— написал господин Хинштейн, отказавшись от перевода в московскую клинику.

Продолжается судебная эпопея липецких энергетиков с агрохолдингом «Овощи Черноземья». Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил очередной иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» и взыскал с ответчика 477,7 млн руб., включая основной долг и пени. Это уже второй крупный платеж, назначенный судом в пользу ЛЭСК за последние месяцы, а общая сумма исков энергетиков к холдингу превышает 2,8 млрд руб.

В Орловской области до суда дошло дело бывшего руководителя местного филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана, обвиняемого в превышении полномочий. Следствие считает, что в 2020 году он санкционировал перевод €2,4 млн на счет сингапурской компании по сомнительной сделке в интересах обанкротившегося Мценского мясокомбината, нанеся банку ущерб в 167,7 млн руб. Ранее суд уже признал виновным в этом деле бывшего гендиректора комбината Дмитрия Атрощенко.

Тамбовские депутаты поддержали инициативу, которая может превратить бдительных граждан в помощников ГИБДД. Комитет по законодательству облдумы одобрил законопроект о денежном вознаграждении за сообщения о нетрезвых водителях. Инициативу внесло УМВД по региону, где в прошлом году произошло 107 аварий с участием пьяных водителей. Если закон примут, Тамбовская область таким образом станет вторым регионом Черноземья после Воронежской с подобной системой поощрений доносов.

