Курского губернатора Александра Хинштейна прооперировали после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что врачи провели ему операцию после ДТП. По его словам, у него перелом бедренной кости.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь. Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу. Поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе»,— рассказал глава региона и добавил, что отказался от предложения перевода в московское медучреждение.

О ДТП господин Хинштейн сообщил сегодня днем. По его словам, других пострадавших в результате аварии и других серьезных последствий нет.

Ульяна Ларионова