Более 1,7 тысячи человек отселены из-за падения боеприпаса в Белгороде

Из-за падения боеприпаса на улице Губкина в Белгороде отселены свыше 1,7 тыс. человек. 50 из них находятся в пункте временного размещения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков (справа) контролирует работы по извлечению упавшего боеприпаса в Белгороде

На месте работают специалисты МЧС и взрывотехники Министерства обороны. Для извлечения боеприпаса используется тяжелая техника. Координацию сил осуществляет оперативный штаб городской администрации.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в связи с проведением работ ограничен проезд по участку улицы Губкина от улицы Спортивной до улицы Буденного. Маршруты общественного транспорта, следующие по закрытому участку, переведены на временную схему движения с объездом данной территории (№ 13, 15, 20, 23, 35, 41а, 48, 129, 144, 202, 238). Работа остановок на указанном отрезке приостановлена.

О проведении эвакуации после обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина в Белгороде стало известно накануне.

Кабира Гасанова