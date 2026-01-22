Выплаты за сообщения о пьяных водителях могут ввести в Тамбовской области

Комитет по законодательству Тамбовской областной думы одобрил законопроект о введении денежного вознаграждения для граждан, сообщающих полиции о нетрезвых водителях. Речь идет о поправках в статью 5 областного закона «Об отдельных вопросах по профилактике правонарушений в Тамбовской области». Как уточнили в пресс-службе регпарламента, проект рекомендован к утверждению в двух чтениях на ближайшем заседании.

Инициативу в облдуму внесло УМВД по региону. Законопроект позволит властям самостоятельно устанавливать размер и порядок выплат. Он получил положительное заключение от главы области Евгения Первышова.

Как сообщили в облдуме, в 2025 году в регионе произошло 107 аварий с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 30 человек. В рамках профилактики правоохранители пресекли свыше 2,5 тыс. случаев управления транспортом в состоянии опьянения, включая более 200 повторных нарушений.

В июле 2025 года стало известно, что в Воронежской области заработала система поощрений за сообщения о пьяных водителях. Заявивший может получить вознаграждение в размере 5 тыс. руб. Это единственный регион Черноземья, в котором предусмотрены соответствующие выплаты.

Кабира Гасанова