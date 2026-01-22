Дошло до суда дело экс-главы орловского филиала Россельхозбанка

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) в отношении экс-главы регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Шихмана. Материалы направили в Железнодорожный районный суд облцентра. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Экс-директор орловского филиала Россельхозбанка Михаил Шихман

Фото: Орловский ГАУ

Фото: Орловский ГАУ

По данным ФСБ, это дело связано с корпоративным конфликтом в обанкротившемся в 2021 году Мценском мясоперерабатывающем комбинате (ММК), который был подрядчиком АО «Военторг» (структура Минобороны) по производству армейских рационов питания.

Как полагает следствие, в 2020 году директор орловского филиала РСХБ, обслуживавшего ММК, узнал о прекращении полномочий гендиректора компании и распорядился перевести €2,4 млн на счет сингапурской фирмы Albequipment Trading Pte. Ltd. по фиктивной сделке. В рамках дела о банкротстве эта операция была признана неправомерной, а ущерб банку от нее составил 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.

В региональной прокуратуре уточнили, что в 2024 году суд признал бывшего генерального директора ММК Дмитрия Атрощенко виновным в проведении незаконной валютной операции с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Подробнее о деле Михаила Шихмана — в публикации «Ъ-Черноземье» «Сухпайки распробовали в Сингапуре».

Кабира Гасанова