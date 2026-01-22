Курский губернатор Александр Хинштейн попал в ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что попал в ДТП. Он находится в больнице. По его словам, других пострадавших в результате аварии и других серьезных последствий нет.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Хинштейн отметил, что ему нужно время на восстановление после аварии

«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину»,— рассказал глава региона и добавил, что столкновения с другими автомобилями не произошло.

Господин Хинштейн также извинился перед жителями Конышевского района, с которыми планировал сегодня встретиться. Он обещал наверстать упущенное, когда поправится.

Пресс-секретарь Александра Хинштейна Алена Пучнина сказала «Ъ-Черноземье», что вся информация, которая у нее есть, — это пост губернатора. Сам господин Хинштейн не отвечает на звонки и сообщения в Telegram.

Алина Морозова