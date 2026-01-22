Эвакуированные из-за боеприпаса жители Белгорода могут вернуться в свои дома
Жители Белгорода, отселенные накануне из-за работ по извлечению боеприпаса на улице Губкина, могут вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
По его данным, для 50 человек, находившихся в пункте временного размещения, будет организован вывоз домой. Остальные граждане, выехавшие к родственникам и друзьям, могут возвращаться самостоятельно.
«Как только территория будет полностью приведена в порядок, мы откроем движение по улице Губкина. Информацию о снятии ограничений также опубликую дополнительно»,— пояснил господин Демидов.
О проведении эвакуации после обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина в Белгороде стало известно днем ранее. Всего были отселены более 1,7 тыс. человек, а движение общественного транспорта по участку от улицы Спортивной до улицы Буденного было переведено на временную схему.