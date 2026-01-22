17 резидентов ОЭЗ «Центр» под Воронежем инвестируют в проекты 68 млрд рублей

По итогам 2025 года число резидентов особой экономической зоны «Центр» под Воронежем достигло 17. В свои проекты они инвестируют 68 млрд руб., создавая более 3,5 тыс. новых рабочих мест. При этом количество резидентов индустриальных парков Воронежской области в прошлом году увеличилось на 21 компанию. Всего в пяти государственных и двух частных парках работают 242 резидента, которые уже вложили более 60 млрд руб. и создали почти 7 тыс. рабочих мест. Такие данные опубликовало министерство экономического развития региона.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В конце октября правительство России одобрило заявку на расширение ОЭЗ «Центр» с 220,2 до 417,3 га за счет создания ИП «Черноземье». На сооружение его инженерных и транспортных коммуникаций Воронежская область планирует получить из федерального центра 1,5 млрд руб. инфраструктурных бюджетных кредитов.

Юрий Голубь