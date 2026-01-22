Липецкие энергетики взыскали еще 480 млн рублей с «Овощей Черноземья»

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил очередной иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) к ООО «Овощи Черноземья». С ответчика взыскано в общей сложности 477,7 млн руб. Это следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Родина» Фото: ООО «Родина»

Изначально ЛЭСК требовала взыскать задолженность за электроэнергию за март—апрель 2025 года в размере 488,5 млн руб., а также пени за просрочку в размере 72,1 млн руб. В ходе процесса ответчик частично погасил долг платежом в 101 млн руб. 30 июля 2025 года. По уточненным требованиям суд взыскал с сельхозпредприятия основной долг в 387,5 млн руб., пени за период с 21 апреля по 11 сентября 2025 года в сумме 88,2 млн руб. и 1,98 млн руб. в качестве возмещения госпошлины. Начисление пени будет продолжаться по день фактической оплаты оставшейся задолженности. Ходатайство ответчика о снижении размера неустойки суд отклонил, признав законный размер пени соразмерным.

По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в 2012 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей в теплицах. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Гендиректор — Мария Акзамова. Компания принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». Выручка «Овощей Черноземья» в 2024 году составила 7,7 млрд руб., убыток — 303,2 млн руб. По собственным данным, ПАО ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, ПАО зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Гендиректор — Сергей Воробцов. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит кипрскому офшору Zefavel Trading Limited. Выручка ПАО в 2024 году составила 15,4 млрд руб. Чистая прибыль — 440,2 млн руб.

В декабре по одному из исков, поданному в апреле, ЛЭСК взыскала с ООО 478,5 млн руб. Всего же с марта 2023 года энергетики подали к «Овощам Черноземья» более 20 исков на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Причина разбирательств — систематическая просрочка оплаты электроэнергии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова