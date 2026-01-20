Промпарк «Энем» заключил соглашения с пятью резидентами

Создаваемый в Адыгее промышленный парк «Энем» заключил соглашения с пятью резидентами и находится на финальной стадии формирования, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, земельный участок под проект находится в собственности региона, что повышает инвестиционную привлекательность площадки. Господин Кумпилов также отметил, что по итогам 2025 года индекс объема инвестиций в основной капитал в республике составил 117% к уровню предыдущего года.

Промышленная зона в Тахтамукайском районе создается на площади около 200 га в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи. Предполагается, что парк «Энем» сможет привлечь до 50 инвесторов, управляющей компанией станет АО «Корпорация развития Республики Адыгея». Среди первых резидентов проекта — маркетплейс Ozon, который возводит на площадке логистический центр площадью около 20 га, а также предприятия по выпуску вентиляционного оборудования и пластиковой тары для напитков.

Вячеслав Рыжков