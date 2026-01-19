Главные новости за 19 января: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Сильный мороз не помешал жителям Черноземья искупаться в проруби. Всего в шести областях в крещенскую купель окунулись больше 20,3 тыс. человек.

Воронеж, корабль "Гото предестинация"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, корабль "Гото предестинация"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александра Кима, подозреваемого в хищении 37 млн руб. во время строительства амфитеатра на Адмиралтейской площади Воронежа, на посту главы городской дирекции единого заказчика сменила Мария Кутузова, сделавшая карьеру в структурах городской власти.

Из-за отсутствия спроса на продукцию и роста импорта из Белоруссии и Ирана остановился завод «Белгородский цемент». Еще одно предприятие холдинга «Цемрос» — в Липецкой области — перешло на ограниченный режим работы.

Проверка показала, что бывшие руководители государственной сети аптек «Курская фармация» выдавали своей организации кредиты — под 90%. В итоге она оказалась не в силах рассчитаться с поставщиками и выплачивать зарплату, а в регионе разгорелся скандал из-за нехватки льготных лекарств.

В липецкий облсовет внесены поправки, которые сокращают количество мест в заксобрании с 42 до 36. В результате серьезно уменьшится число депутатов, избираемых по партийным спискам. Это может сильно ударить по позициям коммунистов и сделать большинство «Единой России» еще более убедительным.

В суд поступило дело проректора Елецкого государственного университета Евгении Герасимовой, которую обвиняют в хищении премий сотрудников на 100 тыс. руб.

В Орловской области выделили 605,3 млн руб. на строительство новой дороги в 4,9 км — от станции Малоархангельск до курских Понырей. Завершить работы планируется в 2028 году.

Агентство «РИА Рейтинг» признало Тамбовскую область самой криминальной в Черноземье. По его данным, там совершается больше всего преступлений на душу населения.

Юрий Голубь